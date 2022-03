Vaccinatiecentrum in Sijsele wordt opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen

Na deze week loopt de vaccinatiecampagne op z'n einde. "Wij houden het gebouw in functie van de vaccinaties sowieso in waakstand. Nu woensdag hebben we de laatste grootschalige vaccinatiedag, daarna worden er nog enkele prikken gezet in een kleiner deel van het gebouw. We blijven de ruimte behouden indien er in het najaar weer wat vaccins gezet moeten worden."

Heel wat vrijwilligers hebben zich al spontaan aangemeld om mee te helpen in het opvangcentrum. "Dat kan op verschillende vlakken", zegt Verhulst. "De vluchtelingen wegwijs maken in de regio, af en toe mee boodschappen doen, begeleiding ter plaatse, bepaalde animatie verzorgen voor de kinderen of volwassenen, helpen bij het invullen van documenten, de kinderen Nederlands aanleren …"

Wie zin heeft om zijn of haar steentje bij te dragen in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, kan contact opnemen via info@sanapolis.be.