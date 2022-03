Hoe de negentiende-eeuwse Krimoorlog gelijkenissen vertoont met de oorlog in Oekraïne vandaag

Is de Krimoorlog de eerste media-oorlog, dan speelt er zich vandaag in Oekraïne een social media-oorlog af. Daarnaast komen ook van het front in Oekraïne berichten over nieuwe (wapen)technologieën. Het gaat om killerdrones, accurate Stinger-luchtraketten en een hypersonische raket, die Rusland voor het eerst in de geschiedenis zou hebben ingezet in een conflict.

"Het is bijna een testterrein voor nieuwe wapens", zegt Criekemans. "Of die hypersonische wapens écht zijn ingezet, is nog maar de vraag. Het zou ook een demonstratieve inzet voor de wapenindustrie kunnen zijn geweest, hoe cynisch dat ook is."