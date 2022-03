Ruslandkenner ziet hoe Kremlin blijft worstelen met aanpak in Oekraïne: "Ze dachten dat ze dit in 4 dagen zouden klaren"

Ook VRT NWS-journalist Rudi Vranckx, die Oekraïne is, zegt te begrijpen dat Oekraïne Marioepol niet wil opgeven. "Dan verliest Oekraïne een belangrijke doorgang naar de Zwarte Zee en moeten ze ook andere steden opgeven - Charkov, Soemi, Kiev - en uiteindelijk heel Oekraïne."

De vraag is hoe lang deze situatie nog kan blijven duren. Honderdduizenden burgers zitten vast in Marioepol in mensonwaardige omstandigheden, "als kanonnenvoer", zegt Vranckx. "Ik was echt ontdaan van verhalen die ik hoorde. Ik denk dat we ons moeilijk kunnen inbeelden wat dit is. Ze zeggen 'dit is Aleppo', ik heb Aleppo gezien. Dit is Grozny, dit is Stalingrad. Ik denk dat er eigenlijk een soort oorlogsrechtbank nodig is om te kijken welke misdaden hier gebeuren."

Vranckx ziet dat als de perfide strategie van het Russische leger: "Dat hebben ze toegepast in Syrië, in Tsjetsjenië: omsingelen, bombarderen, versmachten. En als ze er niet aan kunnen - want het leger is vastgelopen, dat heb ik gezien aan de frontlinie - kunnen ze wel bombarderen vanop afstand. Zo kunnen ze langzaam het volk op de knieën krijgen en het verzet breken."