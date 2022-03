Huwelijksaanzoek in de sneeuw op Tomorrowland Winter: "Magischer kan het niet"

Het huwelijksaanzoek vond zondagmiddag plaats, op Le Signal in Alpe d'Huez. "Ik was toch wat zenuwachtig want ik wilde dat alles perfect was", vertelt Paige Chaiyakul aan Radio 2 Antwerpen. "Davina had niets door, ook al stond er een filmploeg van Tomorrowland vlak naast haar", lacht ze. "Magischer kan het niet, ik ben er nog van aan het bekomen."