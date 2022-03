Illegaal gekapt bos legt illegaal sluikstort bloot

Het is geen fraai zicht aan de Pieter Bruegelstraat in Beringen. Een braakliggend stukje grond vol verduurde plastic en pamperresten. Het bosje werd er illegaal gekapt zonder dat de eigenaar daarvan op de hoogte was. Eens de bomen weg waren kwam er een groot illegaal stort aan de oppervlakte. Door het zonnige en droge weer en zonder de beschutting van bomen en struiken begon het afval de laatste dagen in het rond te waaien.