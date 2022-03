Industrieel erfgoed van oude Tupperware site in Aalst blijft bewaard bij nieuwbouwproject

Aan de oever van de Dender langs de Pierre Corneliskaai komt een groot nieuwbouwproject met 450 woningen. Het wordt een mix van gezinswoningen, appartementen en assistentiewoningen. Er zullen ook winkels en gemeenschapsvoorzieningen zijn. Op die plaats stond vroeger een plasticfabriek van Tupperware en nog vroeger was er een weverij. Opvallend is dat de sheddaken van de voormalige fabriek behouden blijven. "Niet makkelijk voor de aannemers om dat industrieel erfgoed te behouden", zegt schepen van erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA): "Ze waren in slechte staat, maar we kwamen tot een overeenkomst, een stuk van het verleden zal zichtbaar blijven".