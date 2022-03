Het verhaal van de laatste westerse journalist in Oekraïense stad Marioepol: "Stonden op 'hitlist' van Russische leger"

De journalisten gebruikten een ziekenhuis als uitvalbasis, af en toe liepen ze snel naar buiten om een explosie of brandend huis te filmen en fotograferen. Een keer per dag reden ze naar de enige plek waar ze een internetverbinding vonden, aan de ingang van een geplunderde kruidenierszaak in het centrum. "We schuilden er onder een trap terwijl we onze beelden de wereld instuurden. Hoewel we wisten dat die weinig bescherming bood bij een aanslag, voelde dat toch iets veiliger aan."