"Kunst en cultuur belangrijk voor wederopstanding Oekraïne na de oorlog", zegt Belgische directeur van museum in Kiev

De Vlaming Björn Geldhof is al jaren museumdirecteur van het belangrijkste museum voor hedendaagse kunst in Oekraïne. Net als alle andere musea in Oekraïne volgt het achtergebleven personeel van het PinchukArtCentre de sterke protocollen over wat men moet doen in oorlogstijd.

"Kunstwerken worden uit musea gehaald en in veiligheid gebracht. Dat is geen verrassing. Er gelden in alle musea sterke protocollen over wat men moet doen in oorlogstijd. Een van die protocollen is dat de medewerkers verantwoordelijk zijn om bij de werken te blijven in oorlogstijd", zegt Björn Geldhof in "Terzake".