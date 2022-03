Leerlingen krijgen van stad Antwerpen kleurpotloden in verschillende tinten huidskleur

Ook in basisschool Plantijntje in Borgerhout gingen de leerlingen met de kleurpotloodjes aan de slag om een zelfportret te tekenen. Directeur Karin Kreydt is blij met de actie van de stad, maar geeft ook aan dat de kinderen in haar school weinig aandacht hebben voor elkaars huidskleur. "We hebben een erg diverse school en onze kinderen hebben een andere focus. Ze zijn eerder bezig met wie er goed kan voetballen of wie er goed is in wiskunde. Voor hen is die huidskleur iets heel banaal."

In totaal heeft de stad 20.000 kleurpotloden uitgedeeld aan de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van de basisscholen in Antwerpen.