Brusselse leerlingen uit derde graad secundair onderwijs lopen zes weken mee met juffen en meesters 

Scholieren uit Vlaamse scholen in het Brusselse gewest die interesse hebben in het beroep van leerkracht kunnen zes weken lang meelopen met meester of juf. Ze gaan dan voor de klas staan, houden toezicht op de speelplaats of snuiven de sfeer op in de lerarenkamer op. Het moet jongeren warm maken om leraar te worden. In Brussel is het lerarentekort nog groter dan in Vlaanderen.

In het Lutgardiscollege in Oudergem hebben enkele leerlingen vorig jaar het project uitgetest en dat liep bijzonder goed, vertelt directrice Sabine Verheyden. "Eerst keken ze vooral, maar daarna begonnen ze meteen zaken op te pikken en het eindigde met zelf een lesgeven. Alvast één iemand zei dat ze zich ging inschrijven in de lerarenopleiding."