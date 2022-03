Leuven lanceert campagne tegen racisme en discriminatie met "schoenplaatjes"

Om de campagne een extra boost te geven, deelt de stad shoe tags uit. Dat zijn plaatjes die je aan je schoenveters kan vastmaken met daarop "Got Your Back" of "Ik Sta Op". “Als mensen getuige zijn van een racistisch incident, hebben ze de neiging om naar hun voeten te kijken. Door die shoe tag worden ze eraan herinnerd dat ze bondgenoot zijn en kunnen ingrijpen”, aldus Wadera.

De shoe tags zijn verkrijgbaar bij het onthaal in het stadskantoor, in de Leuvense bibliotheken en buurtcentra, het onthaal van OHL, KU Leuven en De Nomade.

Ook worden er postkaartjes uitgedeeld. Daarop staat een QR-code die leidt naar twee video’s van racistische incidenten. De ene is iets explicieter dan de andere. “Dat is een bewuste keuze, want soms zijn er situaties waarvan mensen niet altijd beseffen dat hun gedrag kwetsend is. De filmpjes tonen hoe je gepast zou kunnen reageren”, zegt Wadera. De bedoeling is dat de postkaartjes ook verzonden kunnen worden om zo anderen aan te moedigen om mee op te komen tegen racisme.