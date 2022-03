Lichtervelde stelt verzamelde zwerfvuil tentoon op de markt: "Zo zien de mensen met eigen ogen hoeveel afval er rondslingert"

In Lichtervelde ligt er deze week een hele hoop afval, in totaal 110 zakken zwerfvuil tentoon op de markt. Dat is het resultaat van de opruimactie het afgelopen weekend. "Met deze actie willen we de mensen bewust maken en effectief tonen hoeveel afval er rondslingert in en rond Lichtervelde, want dat is veel te veel", zegt schepen van Milieu, Steven Bogaert (CD&V).