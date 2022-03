Liveblog - VS-president Biden gaat naar Polen, nieuw overleg tussen Rusland en Oekraïne

In een chemische fabriek in de stad Soemi, in het noordoosten van Oekraïne, zou vannacht ammoniak gelekt zijn. Dat hebben een legerverantwoordelijke en de plaatselijke overheid gemeld op de berichtendienst Telegram. Volgens gouverneur Dmitro Zhivitskyi is er geen rechtstreeks gevaar voor de inwoners van Soemi.

Ammoniak is lichter dan lucht en kan slijmvliezen en ademhalingsorganen aantasten en ogen irriteren. Het lek zou zich hebben voorgedaan in de Soemikhimprom-fabriek ten oosten van Soemi. Het gas zou zich verspreid hebben in een straal van meer dan 2,5 kilometer rond de fabriek. “Voor het centrum van Soemi is er geen gevaar omdat de wind niet in die richting waait" volgens Zhivitskyi. Voor het nabijgelegen dorp Novoselitsjia, op ongeveer 1,5 kilometer ten zuidoosten van Soemi, zou wel een bedreiging zijn.

Er is nog geen duidelijkheid over de oorzaak van het lek. De informatie kon nog niet onafhankelijk worden geverifieerd.