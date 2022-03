Twee buren uit Riemst zijn inbrekers te snel af: "Politieteam heeft achtervolging overgenomen"

In Herderen, in Riemst hebben twee buren inbrekers betrapt en achtervolgd. Een van de buren zag twee verdachte mannen aan een huis in de Groothofstraat. Toen hij een kijkje ging nemen, vluchtten de dieven weg. Ze ramden daarbij een geparkeerde auto. De kinesist die in de straat een praktijk heeft, sprong meteen in zijn wagen en zette de achtervolging in.