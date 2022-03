Symbool van weerstand, industriële parel en poort naar de Krim: waarom Marioepol zo belangrijk is voor de Russen

In Marioepol zijn heel wat grote staalfabrieken gevestigd. De staalindustrie is erg belangrijk voor de Oekraïense economie. Rusland en Oekraïne zijn belangrijke aanvoerders van ijzer en staal voor Europa en de Verenigde Staten.

De grootste en belangrijkste staalfabrieken in de regio zijn Illich Steel and Iron Works en Azovstal. Illich Steel and Iron Works is het op één na grootste ijzerbedrijf van Oekraïne. Het stelt meer dan 100.000 mensen te werk. Azovstal is een andere grote producent van ijzer en staal. De productie van de fabriek varieert in miljoenen tonnen ruwijzer, staal en gewalst ijzer per jaar. Beide fabrieken werden ernstig beschadigd door de gevechten die er de afgelopen weken woedden.