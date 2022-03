Meerdere hardleerse bestuurders bij alcoholcontroles in Mechelen, 5 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken

Een bestuurder werd tegengehouden met 2,2 gram promille alcohol in zijn bloed. "Hij smeekte ons om zijn boete onmiddellijk te mogen betalen en om niets op te sturen naar zijn ouderlijk huis, wat uiteraard niet mogelijk is", zegt Van de Sande. "Uiteindelijk bleek dat hij een jaar geleden ook al zwaar onder invloed van alcohol achter het stuur was betrapt en dat hij voor de politierechter in Leuven was moeten verschijnen." Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk ingetrokken.

Ook twee andere bestuurders waren al eerder betrapt. Een van hen had 2 gram promille alcohol in zijn bloed en werd in december al tegengehouden voor dezelfde feiten. Een derde bestuurder met te veel alcohol op, liep in november al een keer tegen de kamp. Ze moesten eveneens onmiddellijk hun rijbewijs inleveren.