Mensen van Afrikaanse afkomst ondervinden volgens Unia nog vaak racisme in onze maatschappij

"Maar ook op de werkvloer zelf zien we nog veel ongelijkheid en daar krijgen we regelmatig meldingen over", zegt Keytsman. "Een frappant voorbeeld was een melding van een supermarkt waar ook een slagerij is. Omdat er opmerkingen kwamen van het cliënteel dat niet wilde bediend worden door een slager met zwarte huidskleur, is een Afrikaanse man ontslagen. We zijn met hem naar de rechter gestapt en daar heeft hij de case ook gewonnen omdat het een flagrant geval van racisme was."