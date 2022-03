Mensensmokkelaar krijgt vier jaar cel voor dood van 39 Vietnamese migranten in koelwagen in Essex

De 28-jarige Roemeen zou de migranten met zijn busje naar Londen vervoeren, maar toen de koelwagen op 23 oktober 2019 aankwam in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex, bleek dat de Vietnamezen waren gestikt in de luchtdichte koelwagen.

De man vroeg 1.000 pond (ongeveer 1.200 euro) om de migranten op te pikken. In de rechtbank gaf hij toe dat hij al vaker betrokken is geweest bij mensensmokkel, zo schrijft het Britse persbureau PA. Nadat de lichamen waren ontdekt, ontvluchtte hij het land, maar de politie kon hem in de buurt van Milaan arresteren en overleveren aan Groot-Brittannië.

Eerder werden al vier andere daders veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. De twee leiders van de bende mensensmokkelaars kregen 27 en 20 jaar, de vrachtwagenbestuurder 13 jaar en 4 maanden en een vierde man 18 jaar celstraf.