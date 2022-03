Oekraïense president bedankt Mila Kunis en Ashton Kutcher voor inzamelactie: "Onder de indruk"

Mila Kunis en Ashton Kutcher startten hun actie op 3 maart, een week na de inval van Rusland in Oekraïne. "Oekraïners zijn trotse en moedige mensen, die onze hulp verdienen in tijden van nood. Dit is een onrechtvaardige aanval op Oekraïne en de mensheid in het algemeen. Het is hartverscheurend en het Oekraïense volk heeft onze steun nodig", zei Mila Kunis bij het aankondigen van de geldinzamelactie. Zelf legden ze drie miljoen dollar bij.