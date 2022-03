Oekraïense vluchtelingen niet langer in hotel langs E17 in Nazareth: “we hebben voor iedereen een plaats gevonden in de gemeente”

“Morgen hebben we een vergadering met de onderwijsnetten”, zegt burgemeester Danny Claeys (CD&V) van Nazareth. “Het is de bedoeling dat de kinderen zo snel mogelijk naar school kunnen, dicht bij hun verblijfplaats. Eén iemand wil hoger onderwijs volgen, daar moeten we nog een oplossing voor zoeken.”

De gemeente kreeg ook al vragen van werkgevers. “We kijken of we die vacatures kunnen matchen met de profielen van de vluchtelingen”, aldus nog burgemeester Claeys. Wekelijks organiseert de gemeente ook een samenkomst van de vluchtelingen in het cultureel centrum van Nazareth. “Het is belangrijk dat ze elkaar verder kunnen zien en ervaringen kunnen uitwisselen.”