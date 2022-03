Ongeziene massa samen voor Borelle in Dranouter

Na 2 jaar afwezigheid klonk de kreet “Borelle, Borelle, stik het vier in d’helle” zaterdag opnieuw in Dranouter. Honderden mensen kwamen van heinde en verre naar het dorpje in Heuvelland om de winter te verjagen en de lente te verwelkomen. “Miljaar, gider zi me vele”, brulde de belleman.