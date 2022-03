Ook Carnaval Halle reageert verslagen na carnavalsdrama in Strépy: "Carnavalisten zijn één grote familie"

Na het ongeval gisteren werd in Strépy aanvankelijk gewoon doorgevierd, dat lijkt een beetje raar maar er is een verklaring voor, zegt Sonny: “Het duurt altijd even vooral zoiets doordringt bij iedereen, hoe erg zoiets is. Anderzijds is één van de typische kenmerken van carnaval dat die boze buitenwereld eindelijk eens voor drie dagen weg is. Je zit in een feestbubbel, een roes, een vlucht in een droomwereld. Mensen hadden er ook naar uitgekeken na twee jaar corona. Maar uiteindelijk is het feest stopgezet, de ramp was zo dichtbij. Veel carnavalisten vragen zich af wanneer ze nog eens zorgeloos carnaval kunnen vieren. Eerst was er corona, dan is er de oorlog in Oekraïne, nu is er weer dit drama.”