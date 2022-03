Ook de thermostaat een graadje lager gezet? Vlaamse gezinnen verbruikten voorbije maanden veel minder gas

In januari van dit jaar verbruikten Vlaamse gezinnen 5 procent minder gas dan een jaar eerder, in februari was dat al 16 procent minder. "Logisch", horen we de kritische geesten onder jullie zuchten, "het was ook minder koud dan vorig jaar". Maar dat was gelukkig ook Fluvius opgevallen: de percentages hierboven houden al rekening met de temperatuurverschillen tussen beide jaren. "Deze cijfers tonen aan dat mensen echt ingrijpen in hun dagelijks leven", zegt woordvoerder Björn Verdoodt van Fluvius.