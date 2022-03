Petitie tegen zone 30 in deelgemeenten van Leuven: “Tenenkrullend irritant”

Begin dit jaar is de stad Leuven begonnen met de zone 30 in te voeren in alle deelgemeenten. De enige uitzonderingen hierop zijn de invalswegen, belangrijke verbindingswegen en de ring. De stad wil met de maatregel de verkeersveiligheid verhogen en het sluipverkeer terugdringen. Maar niet iedereen is blij met de invoering van die zone 30. Tim Lenaerts, die in Linden woont, rijdt bijna dagelijks door deelgemeente Kessel-Lo en vindt de snelheidsbeperking niet overal nodig. Hij is daarom een petitie gestart.