Arctic Monkeys, Tame Impala, Charlotte de Witte, Oscar and The Wolf: Pukkelpop maakt bijna volledige affiche bekend

Op zondag staan Arctic Monkeys voor de derde keer op Pukkelpop, na twee passages in Werchter, in 2014 en 2018. De andere headliners die dag zijn de metalgroep Bring me the Horizon, en Oscar and the Wolf, die er al twee keer op het hoofdpodium speelde.

Andere opvallende namen: TikTok-fenomeen Glass Animals, WILLOW, de zingende dochter van acteur Will Smith, vaste waarden Boys Noize en Kölsch, en de Nederlandse MEAU die met haar doorbraaknummer "Dat heb jij gedaan" een dijk van een hit heeft gehad, en bij ons Stromae van de nummer 1 in de hitlijst heeft gestoten.