Recordtemperaturen op de polen: wat zijn de risico's? En waarom is de Noordpool "in crisis"?

Een andere reden om de opwarming te (proberen) beperken tot anderhalve graad, of om die onder de 2 graden te houden, is dat de impact op het zee-ijs nu al duidelijk is. De Noordpool is op dat vlak in crisis, zegt Lhermitte.

Op de Zuidpool zitten we nu met 1,92 miljoen vierkante kilometer (op 25 februari) aan het laagste niveau voor de intrede van de winter sinds de satellietwaarnemingen begonnen. In september was er nog 16 miljoen vierkante kilometer, maar we moeten dit om twee redenen nuanceren: de schommelingen zijn altijd heel groot aan de Zuidpool, "en het is moeilijk om daar duidelijke trends te zien, zoals bij de Noordpool," duidt Lhermitte.

Lhermitte concludeert: "Die verschillende records laten opnieuw zien hoe kwetsbaar de polen zijn en hoe belangrijk het is om alles te blijven opvolgen. We hoeven deze laatste cijfers niet extreem te dramatiseren, maar mogen zeker ook niet zeggen "Er is niks aan de hand"."