Single Parent Day: "Dankzij mijn ouders en vrienden heb ik niet het gevoel dat ik er alleen voor sta"

"Na een tijdje geraakte ik wel in een soort van routine, probeerde ik er het mooie van in te zien, veel tijd door te brengen met mijn zoon. Het was lente, we zijn veel gaan wandelen. Maar die eerste weken waren zwaar, omdat je ook constant op elkaars lip zit, soms werk je dat dan uit op elkaar. Maar ik denk dat we er beter zijn uitgekomen", zegt Els. Ze zal haar zoontje vandaag een extra knuffel geven voor Single Parent Day.