Stijgend aantal besmettingen: in sommige scholen dragen leerlingen vrijwillig opnieuw mondmasker

De trend van de coronabesmettingen is duidelijk opwaarts, en dat is niet anders in onze scholen. In sommige scholen is het mondmasker daardoor ook terug van maar net weggeweest. Directeur Joris Verboven van het Spectrumcollege merkt op dat sommige jongeren zelf ongerust zijn over de evolutie van de besmettingen. “Dat heeft te maken met de examens die eraan komen en de vrees dat ze die bij een eventuele besmetting zullen moeten inhalen. Maar er is ook een reis gepland in de paasvakantie en die wil ook niemand missen.”