Na Colruyt en Lidl, ook Carrefour en Aldi beperken verkoop van producten: "Geen tekorten, maar consumenten kopen meer"

Voor het weekend al besliste Colruyt om in al zijn winkels de verkoop van bloem en olie te beperken. Specifiek geldt er een beperking voor zonnebloemolie en andere types olie die als alternatief hiervoor gebruikt worden, zoals slaolie of olijfolie. Naar die twee producten was de vraag al een tijdje toegenomen.

Concreet mogen klanten per kassaticket maximaal twee stuks olie en twee stuks bloem aankopen. Affiches in de specifieke rayons wijzen klanten daarop. Die regel geldt in alle Colruyt en Okaywinkels, maar niet bij Spar of Bio-Planet, die ook deel uitmaken van de Colruytgroep. Dat onderscheid is er omdat klanten bij Colruyt of Okay vaker grotere hoeveelheden aankopen.

Ook Colruyt benadrukt dat er momenteel geen tekorten zijn, en dat de aanvoer van olie en bloem normaal verloopt. "Maar de consumptie is de laatste dagen niet meer normaal, daarom voeren we deze preventieve maatregel in, om alle rekken aan te vullen, en alle klanten de mogelijkheid te bieden om hun inkopen te doen", zo klinkt het.

Lidl beperkt dan weer de verkoop van olie, groentenconserven en toiletpapier. Elke klant mag maximaal twee stuks aankopen. Voor toiletpapier - een populair product bij hamsteraars in de allereerste coronalockdown - geldt een beperking van drie pakken per klant.

"We lanceren een constructieve oproep om solidair te zijn en ervoor te zorgen dat er genoeg is voor iedereen door alleen het nodige te kopen. Er zijn geen tekorten, maar we willen de verkoop temperen", zegt Lidl.



Ook Delhaize heeft gemerkt dat de vraag naar bloem en olie is toegenomen, maar legt voorlopig geen beperkingen op. De supermarkt vraagt haar klanten wel om niet meer te kopen dan nodig is. "Er is voldoende keuze en volume. We roepen op het gezond verstand te gebruiken", laat een woordvoerder weten aan Belga.