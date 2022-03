Waarom is berichtenapp Telegram zo populair in Rusland én Oekraïne en hoe wordt het gebruikt in de oorlog?

De afgelopen weken kreeg Telegram nog een bijkomende boost door de invasie van het Russische leger in Oekraïne.

In het land wordt de app volop gebruikt om het nieuws over de oorlog te volgen. Via de Telegramkanalen kunnen Oekraïners bijvoorbeeld heel snel zien welke doelwitten er worden aangevallen en of ze dus beschutting moeten gaan zoeken.

Ook in Rusland wordt Telegram volop gebruikt voor nieuws over de oorlog. “Sinds het begin van de invasie van het Russische leger in Oekraïne gebruiken veel onafhankelijke nieuwsbronnen, die kanalen om nieuws te delen”, zegt Eva Claessen, experte in Russisch informatie- en internetbeleid aan de KU Leuven.

“Anderzijds gebruiken de Russische staatszenders RT en Sputnik Telegramkanalen om hun nieuws in het Westen te verspreiden. Het is dubbel.” Telegram is nu dus tegelijk een bron van informatie en desinformatie.