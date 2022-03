Tijl Nuyts wint Herman de Coninckprijs met gedichten over treinen, trams en "alledaagse religie"

Het thema religie en levensbeschouwing in de maatschappij is vaak zwaar op de hand of voorwerp van felle discussie. Tijl Nuyts pakt het frisser aan. Hij wil er "lucht inblazen met taal die op een speelse, ongedwongen manier iets vertelt over het religieuze in onze alledaagse levens. Op die manier probeer ik wat weg te sturen van de steekvlampolemiekjes, de dovemansgesprekken die we voeren over religie in de samenleving, waar op een oppervlakkige manier wordt doorgeboomd over steeds dezelfde thema’s."