Twee gewonden bij botsing tussen auto's en bestelwagen in Hingene

Het ongeval gebeurde maandagmorgen rond 9 uur op de Rijksweg (N16) in Hingene, bij Bornem, in de richting van Temse. Twee auto's en een bestelwagen raakten betrokken bij een kop-staartaanrijding. Beide autobestuursters raakten gewond. Een van hen had een nekletsel en moest door de brandweer bevrijd worden uit haar auto.

De linkerrijstrook van de N16 werd tijdelijk in beide richtingen afgesloten, maar ondertussen zijn alle voertuigen getakeld en is de rijbaan weer vrij.