Agressieve man opgepakt in Leuven die dienstwapen van agent probeert te stelen

De feiten vonden vrijdagnamiddag plaats in het Sint-Donatuspark in Leuven. De 43-jarige man uit Herent viel er om een nog onduidelijke reden twee personen aan. Die verwittigden daarop de politie, maar dat kalmeerde de veertiger niet. Hij bedreigde de agenten, die konden zien dat hij een mes bij had, en verzette zich tegen zijn arrestatie. Daarbij probeerde hij ook het dienstwapen van een van de agenten te bemachtigen.