Vliegtuig met meer dan 130 inzittenden neergestort in zuidwesten van China

In het zuidwesten van China is een vliegtuig met 132 inzittenden neergestort. Volgens de Chinese staatstelevisie gaat het om een Boeing 737 van de maatschappij China Eastern Airlines. De crash vond plaats in de buurt van de stad Wuzhou in de autonome regio Guangxi, in bergachtig gebied. Op de flank van een berg zijn vlammen en rook te zien. Reddingsdiensten zijn ter plaatse. Er is nog geen duidelijkheid over slachtoffers.