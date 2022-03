 Ziekenhuis Vitaz in Sint-Niklaas bundelt verhalen over 2 jaar coronacrisis in boek

Voor de ziekenhuizen én het personeel was maart 2020 het begin van een lange strijd om zieke mensen te helpen. Ziekenhuismedewerkers en artsen hebben in die tijd enorme inzet, flexibiliteit, veerkracht en moed getoond om de samenleving mee overeind te houden. Vitaz met vestigingen in het hele Waasland blikt nu terug op deze markante periode in een boek dat hun bijzondere verhalen bundelt.

“Het is een verslag over en voor onze medewerkers, het vertelt het verhaal hoe zij de covidperiode beleefd hebben, hoe het eraan toeging op hun afdeling, en in sommige gevallen hoe zij zelf een besmetting doormaakten en daar nog steeds de gevolgen van dragen”, vertelt Nathalie Nevelsteen van Vitaz.