Daar is de lente, daar is de zon: hele week zonneschijn, vandaag en morgen tot 18 graden

Vandaag wordt het, na het oplossen van het eventuele ochtendgrijs, zonnig met in de loop van de dag enkele stapelwolken. Het wordt zacht bij maxima van 13 graden in de Hoge Venen tot 18 graden in de Kempen. Het blijft vrijwel droog, al is een lokaal buitje in de loop van de namiddag niet helemaal uitgesloten. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidoost.

Vanavond en ­-nacht is het helder tot lichtbewolkt. De minima liggen tussen 0 graden in de hoge Ardennen en 5 graden in het westen. De wind waait zwak, en op de Ardense hoogten matig, uit zuidoostelijke richtingen.

Morgen wordt het zonnig, met in de loop van de namiddag kans op enkele stapelwolken. De maxima liggen tussen 12 graden in de Hoge Venen en 17 of lokaal 18 graden in Laag­-België. De wind waait eerst zwak uit het zuiden tot zuidoosten en wordt later zwak tot matig uit oostelijke richtingen.

Woensdag wordt een zonovergoten en zachte dag met maxima tussen 12 graden in de Hoge Venen en 16 of 17 graden in het westen van het land. De wind is zwak uit eerst veranderlijke richtingen, later uit noord tot noordoost.

Ook donderdag wordt het opnieuw zeer zonnig, met mogelijk een paar stapelwolkjes. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden, lokaal halen we 17 graden.

Vrijdag halen we nog maxima rond 15 graden, al blijft het wel overal zonnig met soms wat wolkenvelden.

Eenzelfde beeld dit weekend: zonnig met maxima in de buurt van 15 graden.