Wereld Downsyndroom Dag: Dieter Coppens ontwerpt #Steunkousen voor Theater Stap in Turnhout

Wie de sokken, #Steunkousen, koopt, schenkt dit jaar automatisch 1 euro aan Theater Stap. Zij werden door Coppens uitgekozen als goede doel. Theater Stap verwierf onder meer bekendheid met de televisieserie Tytgat Chocolat. “We zijn een kleine organisatie, maar we hebben in de loop van de 35 jaar die we bestaan ontzettend veel voorstellingen gemaakt. Die hebben we niet alleen in Vlaanderen gespeeld, maar ook in het buitenland, zoals in Korea of Iran. We hebben films gemaakt die internationaal bekend zijn. We zijn dan misschien wel een kleine organisatie, maar hebben veel uitstraling en blijkbaar ook een groot draagvlak.”