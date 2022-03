West-Vlaamse campagne "Hond aan de lijn, 't zal wel zijn" moet jonge dieren in de natuur beschermen

Als je met dit mooie weer met je hond gaat wandelen in een West-Vlaams provinciedomein, dan moet je hond zeker aan de leiband. De provincie is in alle provinciedomeinen van West-Vlaanderen gestart met een campagne: "Hond aan de lijn, 't zal wel zijn." De actie is in samenwerking met Natuur & Bos.

De start van de campagne is niet toevallig op de eerste lentedag. "Dieren zitten in het begin van het broedseizoen, de honden brengen daar schade aan", zegt Geert Vannieuwenhuyse, diensthoofd uitbating en toezicht van de provinciedomeinen. "Er zijn nog altijd meldingen van doodgebeten dieren die konden voorkomen worden door de hond aan de lijn te doen. Zij hollen ongeremd achter de jonge diertjes aan. Ik denk maar aan broedende vogels, reekalfjes, kleine zoogdieren enz. Daarnaast maakt het geurspoor dat een hond achterlaat die ouders van de dieren angstig: ze blijven weg en het jong wordt aan zijn lot overgelaten."