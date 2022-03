Zeventiger krijgt 40 maanden cel voor brandstichting bij zus

Op 27 september 2019 werd rond 1.45 uur een auto in brand gestoken op de oprit van een woning aan de Meergorenbaan in Mol. Het vuur sloeg over naar het huis. Daar lagen op dat moment 2 mensen te slapen.

Onderzoek wees uit dat de zeventiger gevraagd had aan 2 anderen om de brand te stichten. In het huis woont zijn zus, met wie hij al jaren ruzie had over een erfenis.

De opdrachtgever kreeg nu 40 maanden cel met uitstel voor belaging en opzettelijke brandstichting bij nacht. Zijn medeplichtigen, een vijftiger uit Mol en een dertiger uit Beringen, kregen elk 3 jaar cel met uitstel.