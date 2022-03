Zware woningbrand in Wilsele waarschijnlijk veroorzaakt door defect aan verlichting

Het vuur in de woning in de Ferdinand Perdieustraat in Wilsele brak zondag omstreeks 10.45 uur uit. Op het moment van de brand waren er volgens het parket zes personen aanwezig. Zij konden, met behulp van een toegesnelde politieploeg, uit de woning geraken maar vier van hen liepen daarbij verwondingen op. Eén van hen raakte zwaargewond.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit de ramen op de eerste verdieping en stond ook het dak in lichterlaaie. De hond van het gezin kon nog door de brandweer uit de woning worden gehaald maar de schade aan het gebouw is aanzienlijk. Ook de aanpalende woning liep heel wat schade op.