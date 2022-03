400 kinderen op "wetenschapsbattle" in Gent

De Wetenschapsbattle is een wedstrijd waarbij 5 wetenschappers hun onderzoek voorstellen aan een volle zaal lagereschoolkinderen. Naast de 400 aanwezigen in het UFO van de UGent volgden er ook nog eens 5.000 leerlingen online mee. De kinderen namen zelf de touwtjes in handen: ze zetelden in de jury, voorzagen de presentatie of namen de rol van steward op zich om alles in goede banen te leiden. Voor deze 7e editie koos de organisatie voor ruimtevaart als thema.

“We willen de wetenschappers helpen om moeilijke materie uit te leggen aan kinderen en jongeren”, vertelt Guillon (11), één van de juryleden. “Dat doen ze vandaag goed: zo vermijden ze moeilijke woorden en leggen ze alles zo verstaanbaar mogelijk uit.”

De thema’s die de wetenschappers bespraken, zijn dan ook niet voor de poes: zo ging het onder andere over zonnestormen, de mogelijkheden van 3D-printen voor de ruimtevaart, wat er met je hersenen gebeurt in de ruimte en hoe urine van ruimtevaarders wordt omgezet in stikstofgas. “Het is allemaal super interessant”, zegt Lisa (11), een tweede jurylid. “De presentaties zetten je aan om meer te willen weten over de ruimte.”

Wie ruimtevaart zegt, zegt Frank De Winne en Dirk Frimout. De Winne kon er door omstandigheden niet bij zijn, Frimout zakte dinsdag wel af naar het UFO. “Er is tegenwoordig veel aandacht voor ruimtevaart. Dat heeft onder andere te maken met de ontwikkeling van de commerciële ruimtevaart”, vertelt Frimout, die vandaag enkele vragen beantwoordde van een kleine delegatie leerlingen. “Als je over de ruimte spreekt met jongeren, zijn ze onmiddellijk geïnteresseerd. Het een onderwerp dat tot de verbeelding spreekt. Ik ga het niet meer meemaken, maar de volgende grote stap zal er snel zijn. De eerste mens die een voet zal zetten op Mars, loopt al rond op deze aarde. We weten natuurlijk nog niet wie dat gaat zijn, maar zo dichtbij is de eerste rit naar Mars.”

De maan of Mars koloniseren? Lisa en Guillon zijn alvast geïntrigeerd. “Het is zeer spannend”, lacht Guillon. “Nu leven we er nog niet, maar blijkbaar kan dat in de toekomst dus wel. Ik ben alvast benieuwd hoe dat zal zijn.”

“Het is raar om te horen, alsof het onmogelijk zou moeten zijn”, besluit Lisa. Maar blijkbaar zal dat dus niet meer zo lang duren.”