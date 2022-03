6 maanden verkeershinder door werken aan Noord-Zuid, voorbode van nog grotere werken

Het is nog maar de prelude van wat komen gaat. De Noord-zuidverbinding wordt ingrijpend aangepakt met de aanleg van tunnels. Maar voordat het zover is zijn er al kleinere infrastructuuringrepen zoals de aanleg van bredere fietspaden. Ook die werken zullen het komende halfjaar hinder veroorzaken. De fietspaden langs de Noord-zuid in Houthalen-Helchteren worden verbreed en verhoogd en komen vrij te liggen. Aan beide kanten van de weg worden het tweerichtingsfietspaden zodat de fiets alvast een comfortabel alternatief is voor verplaatsingen in de buurt. Ook de rijweg zelf krijgt een nieuwe asfaltlaag. Marijn Struyf van de Werkvennootschap: “We proberen de hinder te beperken. De werken zijn nu begonnen aan de westkant, op de rijvakken richting het zuiden. De aannemer werkt vooral tussen 9u en 15u, zodat er in de spits alsnog twee versmalde rijvakken beschikbaar zijn. In de daluren is er maar één rijstrook voor het verkeer richting Hasselt.”

Beluister hier het gesprek met Marijn Struyf