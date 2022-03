75-plussers nemen te veel en vaak overbodige geneesmiddelen

België gaf in 2018 bijna 6 miljard euro uit aan farmaceutische producten, exclusief de ziekenhuisapotheken. Met een bedrag van 518 euro per inwoner stonden we daarmee in de top drie van alle Europese OESO-landen. Alleen in Zwitserland (622 euro) en Duitsland (615 euro) lagen de jaarlijkse uitgaven per inwoner nog hoger. Het hoogste gebruik (en dus ook de grootste uitgaven) van medicatie komt voor bij 75-plussers omdat zij meer met ziektes en gezondheidskwalen geconfronteerd worden.