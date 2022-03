Luchtvervuiling heeft wereldwijd tot ongezonde niveaus gepiekt in 2021

Dit rapport is het eerste grote luchtkwaliteitsrapport dat zich baseerde op de nieuwe richtlijnen voor luchtvervuiling van de WHO, die in september 2021 werden aangepast. De nieuwe richtlijnen halveerden onder meer de aanvaardbare concentratie van fijnstof - of PM 2.5 - van 10 naar 5 microgram per kubieke meter.

PM 2.5 is de kleinste vervuilende stof maar ook een van de gevaarlijkste. Bij inademing reist het diep in het longweefsel waar het in de bloedbaan kan komen. Het is afkomstig van bronnen zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, stofstormen en bosbranden, en wordt in verband gebracht met een aantal gezondheidsbedreigingen, waaronder astma, hartaandoeningen en andere aandoeningen van de luchtwegen.