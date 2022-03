Aantal Gentenaars is met 1.257 gestegen

3.291 Gentse kinderen zagen in 2021 het levenslicht. Dat zijn er 244 meer dan in 2020. Daartegenover staat het aantal overlijdens, dat was in Gent vorig jaar uitzonderlijk laag. Er zijn 2.268 mensen gestorven, 206 minder dan in 2020. Er zijn ook weer meer mensen in Gent komen wonen, evenveel als er uit de stad zijn weggetrokken. In 2020 trokken meer mensen weg uit Gent.