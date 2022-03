Amerikaanse versie Songfestival gestart met voorrondes: "Tijd is rijp om dit ook in VS te lanceren"

Ook VRT NWS-journalist Gianni Paelinck denkt de tijd nu rijp is om het Songfestival in de VS te lanceren. "Måneskin, de Italiaanse band die vorig jaar won, heeft ook gescoord in de Amerikaanse hitlijsten, net als de Nederlander Duncan Laurence, wel een paar jaar na zijn overwinning. Al is dat natuurlijk geen garantie op succes. Want ik heb niet de indruk dat de wedstrijd er bij het brede publiek al bekend is. Die hard-fans zijn er wel, zo waren er in 2016 in Stockholm (Zweden) al Amerikanen die speciaal voor het Songfestival naar daar gereisd waren."