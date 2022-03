Animal Rights en GAIA dienen nieuwe klacht in tegen omstreden Exportslachthuis in Tielt

De Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn bevestigt dat er in het najaar verschillende meldingen binnenkwamen. "Concreet ging het in de periode tussen 14 oktober en 16 december 2021 om 4 informatieformulieren van de dierenarts met opdracht van het slachthuis in Tielt. Die hebben betrekking op overtredingen begaan door het slachthuis zelf", zegt woordvoerster Brigitte Borgmans. "Het ging over doorwerken bij een defect van de noodbedwelming, hardhandig drijven van varkens, onbekwaam personeel en het laten primeren van slachtsnelheid op dierenwelzijn." Voor die feiten werd een proces-verbaal opgesteld. De inspectiedienst heeft het slachthuis tot 1 april de tijd gegeven om een nieuw actieplan uit te werken om overtredingen te voorkomen.