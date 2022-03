App toont bezoekers van de Sint-Odulphuskerk in Borgloon ook het verborgen schrijn

De app is voor iedereen toegankelijk, er zijn twee aparte wandelingen voor volwassenen en kinderen. "Zo kunnen kinderen via raadseltjes of vraagstukken een zoektocht doen om een personage te vinden. Zo wordt ook de geschiedenis van Borgloon en deze kerk leuk voor hen. En voor de volwassenen is het vooral boeiend dat ze het schrijn te zien krijgen in een filmpje, terwijl dat achter slot en grendel bewaard wordt. Ook voor de volwassenen is het trouwens wat speels opgevat met krassen en raadseltjes. Ik denk dat de Sint-Odulphuskerk één van de eerste kerken is met zo'n app", zo licht Reinout Brouns nog toe.