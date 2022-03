Basisschool uit Lebbeke maakt lied over speelbos: "Bomen zijn belangrijk om overstromingen tegen te gaan"

"We leggen de leerlingen onder meer uit dat de wortels van de bomen water vasthouden in de grond van het bos", vertelt ze. "Verder zeggen we ook dat water de grond van het bos gezond houdt, maar ook dat bosgrond goed is om overstromingen tegen te gaan."

De basisschool profileert zich als een groene school die veel rond natuur werkt. "We doen vaak mee aan acties rond het klimaat. Daarom proberen ook heel vaak les te geven in de buitenlucht. De kinderen kunnen bij ons dus ook heel veel buiten leren", besluit de juf.