BEKIJK - Rudi Vranckx daalt af in de metro van Charkov: "Wie niet weg kan of wil, zit hier vast onder de grond"

Honderden mensen liggen verspreid in de koude ondergrondse gangen. Voor de zwakkeren en de families met kinderen werden de metrostellen vrijgehouden. Daar is het doorgaans warmer dan in de brede hallen en op de kale platformen. Katya schuilt met haar neefje en nichtje in zo een metrostel: "De kinderen worden allemaal ziek. Er is hier geen verse lucht of zonlicht. Dit zijn geen omstandigheden om in te leven."